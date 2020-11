La célèbre Xiaomi Mi Box S à moins de 50€ avant le Black Friday

La Mi Box S de la marque Xiaomi est un boitier qui embarque notamment un espace de stockage de 8 Go. Cette mémoire est suffisante pour sauvegarder pas mal de contenus multimédias.



Fournie avec une télécommande, la box TV dispose d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, de la technologie HDR (High Dynamic Range), du Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth et de l'assistant vocal Google.



Concernant la connectique, on retrouvera une sortie HDMI et un port USB 2.0.