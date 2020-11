Un nom de domaine pour 0,89€/an avec l'offre Black Friday chez Hostinger

Pour ce petit prix, Hostinger propose une offre pensée aussi bien pour les particuliers que pour les PME. En effet, il n'y a rien de moins sérieux, quand on souhaite créer un site, qu'un nom de domaine s'affichant sous la forme monsite.wordpress.com.

Mais les noms de domaine ont un coût, et pour que l'on puisse enregistrer son site, encore faut-il en trouver un qui soit libre. Pour le Black Friday, Hostinger répond à ces deux problèmes en proposant cinq extensions tendance. Pour seulement 0,89 € pendant un an, chacun pourra y enregistrer son site en .online, une alternative généraliste au traditionnel .com. Le .store sera parfait pour une entreprise de détail, alors que le .tech s'adresse aux adeptes des nouvelles technologies (et fans de Clubic !). Et il y a également le .xyz et le .link, pour un nom de domaine qui soit véritablement personnalisé.