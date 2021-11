A moins de 200€, le casque Sony WH-1000XM3 est un vrai bon plan Black Friday

Le Sony WH-1000XM3 est un casque à réduction de bruit qui en a fait (du bruit) au moment de sa sortie. En effet, tout le monde a salué la qualité de son isolation sonore qui a en plus l'audace de ne pas entacher l'autonomie du casque.

En passant par l'app dédiée sur votre smartphone vous pouvez régler la réduction de bruit active mais aussi l'égaliseur ou encore ce que va déclencher la pression du bouton action situé sur l'une des oreillettes.

Le casque se connecte en Bluetooth à votre smartphone et vous offre une autonomie totale de 38h, soit quasiment plus que votre téléphone lui-même. Il est très confortable, ne fait pas transpirer les oreilles et se porte aisément pendant des heures durant sans ressentir aucune gêne. Et à ce prix, vous ne devriez pas être gêné non plus pour craquer.