Le Black Friday est déjà lancé : 7 offres à saisir d'urgence chez Fnac et Darty

On commence avec l'excellent casque à réduction de bruit, le Sony WH-1000XM3 qui est à 199,99€ au lieu de 279,99€ chez Fnac et Darty. Il s'agit d'un casque circum-aural, qui entoure donc totalement les oreilles et qui offre, de base, une bonne réduction de bruit passive. Mais son gros avantage est bien entendu la qualité de la réduction de bruit active, qui se contrôle via l'app Headphone Connect. C'est également via celle-ci que vous allez pouvoir consulter le niveau de charge, paramétrer l'égaliseur et plein d'autres options très utiles. En plus le casque est livré avec un boitier de rangement rigide pour être transporté partout.