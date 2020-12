-50 % sur le casque Sennheiser HD25-1-II avec le Black Friday Fnac

Si la priorité pour un casque est la qualité du son qu'il transmet, le confort et le look de l'accessoire ne sont pas à négliger pour autant. Avec ses deux arceaux doublés de mousse et ses écouteurs moelleux mais d'une bonne tenue, le HD25-1-II garanti un confort à toute épreuve pour des heures et des heures d'écoute. Pour plus de facilité, notez que les écouteurs pivotent.

Côté esthétique, le casque est noir, sobre, inspiré des modèles professionnels, et il respire la qualité.