Black Friday : Top 6 des promos high-tech chez RueDuCommerce

Et pour des performances optimales, la configuration comprend 16 Go de mémoire vive et un disque SSD de 1 To. Il est livré avec Windows 10 et dispose de ports USB 3.1 et USB-C 3.1 ainsi que d’un port HDMI. Son autonomie en usage standard peut atteindre 8h30 sur une seule charge, idéal pour une journée complète de travail sans s’encombrer du chargeur. Il dispose également du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 801.11 b/g/n/ac.