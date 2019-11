Black Friday 2019 : PS4 PRO 1To + 5 excellent jeux à seulement 399,99€ chez Cdiscount

La meilleure PS4 en promo pour le Black Friday

Les meilleures exclusivités sont sur PS4

Nous sommes chez Cdiscount pour cette réduction extrêmement intéressante. Le site bordelais met toujours la livraison gratuite à domicile à votre disposition en plus du paiement en quatre fois. Vous devrez alors régler 102,40€ au moment de l'achat puis 102,37€ par mensualité. Les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur commande sous un jour ouvré. Un essai gratuit au service peut être activé puis vous devrez débourser 29€ pour un an d'abonnement. Voilà pour les modalités, passons au contenu très généreux de ce pack.Tout d'abord, rappelons que c'est une console PS4 Pro équipée d'un disque dur 1 To qui est de la partie. Il s'agit d'une version améliorée de la machine de Sony qui peut lire certains jeux en 4K (à condition de posséder un téléviseur compatible avec cette définition). Les productions optimisées pour la PS4 Pro voient également leur fluidité s'améliorer et les graphismes sont plus détaillés. Une manette officielle Dualshock 4 est logiquement présente dans ce bundle. Nous avons fait le tour de la partie hardware, évoquons les jeux.Cdiscount se montre bien généreux avec ce pack puisque 5 exclusivités PS4 viennent vous gâter via cette promotion. Vous obtiendrez donc une copie physique de God of War, Marvel's Spider-Man, Days Gone, Detroit: Become Human et de Uncharted: The Lost Legacy. Tous ces jeux sont optimisés pour la PS4 Pro. Vous aurez des heures de jeu devant vous avec ces productions aux graphismes époustouflants. Pas de multijoueurs à l'horizon puisque ces œuvres se jouent uniquement en solo. Vous n'allez clairement pas vous ennuyer.C'est une bonne idée de se procurer une PS4 Pro en 2019. Non seulement vous profiterez des meilleurs jeux actuellement disponibles sur le marché mais vous serez également prêt pour accueillir des titres très attendus comme The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake ou encore Cyberpunk 2077. Faites vous plaisir.