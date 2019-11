Black Friday Canon : l'imprimante photo portable Canon Zoemini à moins de 100€

Le Black Friday continue d'impressionner

Vos photos directement entre vos mains

Pour cette commande, il va falloir passer par le site officiel de la marque japonaise. Canon vous enverra cet article gratuitement puisque la livraison est offerte dès 30€ d'achat. Si le produit ne convient pas à vos attentes, alors vous aurez 30 jours pour le renvoyer afin de recevoir un remboursement intégral. Bien entendu, une garantie d'une durée de 2 ans est aussi de la partie. Cette offre est valable jusqu'au 5 décembre prochain. Attention car les stocks pourraient rapidement s'épuiser. Vous savez tout concernant les modalités pour ce produit.Il s'agit donc d'une imprimante portable Canon Zoemini. Elle est dotée d'un design extrêmement fin afin de ne pas vous encombrer. Cet appareil innovent fonctionne sans encre grâce à la technologie ZINK Bluetooth. Ainsi, vous aurez la possibilité de prendre des photos puis de les imprimer directement sans avoir besoin de rentrer chez vous. Vous pouvez même vous en servir pour créer des autocollants au format 5 x 7,6 centimètres. Comptez environ une cinquantaine de secondes pour imprimer une photo. C'est plutôt rapide pour un si petit appareil.Bien entendu, pour bénéficier des capacités de cette imprimante portable, vous devrez passer par un smartphone Android (4.4 ou supérieur) ou iOS (9.0 ou supérieur). Pensez aussi à télécharger l'application Canon Mini Print et le tour sera joué. Cette imprimante profite d'une capacité maximale de 10 feuilles et imprimera avec une résolution de 314 dpi x 400 dpi. Enfin, sachez qu'elle fonctionne via une batterie lithium-ion qui mettra environ 90 minutes à se recharger intégralement. Bref, cet appareil est performant à tous les niveaux.Cette imprimante portable Canon Zoemini est un produit atypique mais vraiment très pratique. Si vous aimez afficher vos photos un peu partout et les montrer à tout le monde, elle sera parfaite pour vous. Vous pouvez foncer les yeux fermés !