Black Friday 2019 Cdiscount : Huawei P30 lite Noir 128Go à 239€ au lieu de 329€

Un appareil photo polyvalent et assisté par IA

De la puissance à revendre tout au long de la journée

Depuis plusieurs années, Huawei s'est imposée dans le paysage français avec des mobiles à la fois très bien conçus, pourvus des dernières technologies, mais également abordables et accessibles à toutes les bourses. Le P30 Lite coche toutes les cases et propose un niveau de qualité exceptionnel pour une utilisation agréable au quotidien.Le P30 Lite embarque un écran de 6,15 pouces bord à bord, où se loge uniquement une encoche intégrant le capteur photo de 24 mégapixels pour réaliser vos selfies et passer des appels vidéo. À l'arrière du téléphone, vous retrouverez le capteur d'empreintes et le triple module photo avec l'objectif photo principal de 48 mégapixels ainsi que la lentille ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 2 mégapixels. Huawei a ajouté différentes technologies d'intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement les objets ou les sujets que vous prenez en photo et appliquer des réglages qui améliorent la qualité d'image.À l'intérieur du téléphone, Huawei a intégré un processeur HiSilicon Kirin 710 Octo-Core qui permet de naviguer avec fluidité dans les différentes applications du système mais également de jouer sans latence ou pertes d'images. 4 Go de mémoire vive, ainsi qu'une puce Bluetooth et NFC complètent la fiche technique.Pour vous permettre de communiquer, jouer et vous divertir toute la journée sans craindre la panne sèche, Huawei a intégré une batterie 3340 mAh et un mode de recharge rapide, vous permettant de la recharger en seulement 1H40.Le Huawei P30 Lite est un modèle milieu de gamme très puissant mais Cdiscount veut le rendre encore plus abordable durant le Black Friday. Le smartphone est proposé à un tarif de 249€, au lieu de 369€ habituellement.