Black Friday 2019 : Nintendo Switch avec Joy-Con rouge fluorescent et bleu néon à 275,99€

La Nintendo Switch est en promotion pendant le Black Friday

Pour jouer dans son salon aussi bien qu'en déplacement

Si les PS4 et Xbox One, en fin de vie, sont bradées à tout va, ce n'est pas vraiment le cas de la Nintendo Switch, pour laquelle il est difficile de trouver un bon plan. Mais une réduction sur la console hybride de Big N est finalement disponible en ce moment sur Rakuten. Elle y est vendue neuve pour le prix de 275,99 euros, avec en prime un bon d'achat d'une valeur de 13,80 euros offert pour une future commande via le programme Club R. La paiement en quatre ou cinq fois est accepté. La livraison vers la France métropolitaine est gratuite et assurée en 8 à 12 jours ouvrables. Le produit est garanti deux ans.Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leLe principal point fort de la Switch est le fait qu'elle puisse permettre de jouer confortablement sur son téléviseur en mode docké mais aussi en mobilité avec le mode portable. Une polyvalence qu'aucune console concurrente ne propose. Nous avons ici affaire à la première version sortie en 2017 avec les Joy-Con dans le classique coloris rouge fluorescent et bleu néon. Et si vous préférez une manette plus standard pour jouer, sachez qu'il existe désormais un pad Nintendo Switch Pro.N'hésitez pas à jeter un œil à notre sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch pour trouver des idées de titres à acheter avec la console. Récemment, nous avons été particulièrement convaincus par Luigi's Mansion 3