Black Friday 2019 : casque Bose QuietComfort 35 II à seulement 227,99€ chez Rakuten

Bose QuietComfort 35 II : la référence dans l'audio

Redécouvrez votre musique

Le Bose QuietComfort 35 II est l'un des casques les plus salués et les plus appréciés depuis sa sortie. Le modèle proposé par le constructeur américain est une référence à la fois pour la qualité de sa restitution audio mais également de sa réduction de bruit active, qui vous permet de vous isoler du monde pour profiter de votre musique sans perturbations.Pour réaliser ce tour de force technologique, les différents micros placés sur le casque enregistrent le bruit environnant, comme la circulation, les sons produits par la circulation ou les transports en commun et le casque créé un bruit contraire qui annule les sons extérieurs. Grâce à ce procédé ingénieux et réalisé en temps réel, Bose permet de se placer dans une bulle de silence, à la fois pour écouter sa musique mais également pour travailler sans le brouhaha habituel d'un bureau. Les salariés évoluant en open-space apprécient !La restitution du son est également l'un des points forts du QuietComfort 35 II. L'appareil intègre ce que l'on appelle la « signature Bose » à savoir un son très clair, riche et dynamique, qui accentue très légèrement les basses pour donner un peu de rondeur aux morceaux, mais sans en rajouter comme certains de ses concurrents. Pop, hip-hop, rock ou électro, le QuietComfort 35 II est à l'aise avec tous les genres musicaux et offre une nouvelle vie à votre bibliothèque musicale.Enfin le QuietComfort 35 II permet également de profiter des fonctionnalités de son smartphone. En plus de la possibilité de prendre des appels sans toucher son téléphone, vous pouvez également accéder à votre assistant vocal depuis les touches de votre casque. Demandez le temps qu'il fait, envoyez un message ou programmez un rendez-vous directement à la voix, tout en continuant vos activités.Le QuietComfort 35 II est une somme de technologies et un appareil de grande qualité. Rakuten vous propose d'en tirer parti avec un prix de seulement 227,99€, soit 35% de réduction par rapport à son prix habituel !