Black Friday Rakuten : Huawei P30 lite 128 Go en promo

Huawei P30 Lite à un prix très "Lite" chez Rakuten

Pour les photographes en herbe

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leC'est donc Rakuten qui est à l'origine de cette bonne affaire dans le cadre du Black Friday. Le site vous versera une remise de 11,15€ une fois cet achat réalisé. Cette somme sera utilisable sur une prochaine commande. Pour ce qui est de la livraison, vous pouvez compter sur sa gratuité. Hélas, la patience sera de mise car le smartphone n'arrivera pas avant 10 à 20 jours ouvrés chez vous. Les paiements en quatre fois (55,74€/mois) et en cinq fois (46,32€/mois) sont aussi à votre disposition. Enfin, terminons avec les ultimes modalités en précisant que la garantie est valable pendant deux ans.Nous sommes donc en présence du Huawei P30 Lite . Ce modèle qui est sorti en avril dernier possède un écran LCD avec une diagonale de 6,15 pouces et une définition atteignant 2312 x 1080 pixels. La dalle est idéale pour visionner des vidéos même en plein soleil à l'extérieur. Concernant la configuration, le smartphone de la marque chinoise embarque un processeur Kirin 710, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. L'espace de stockage est extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD. La fluidité est donc exemplaire lors de la navigation sur les applications. En jeu, le P30 Lite doit faire des concessions mais il parvient à faire tourner la plupart des titres en 2D.Le Huawei P30 Lite se montre cependant très performant au niveau de la photographique. En effet, il est équipé de trois modules à l'arrière. Il s'agit d'un capteur principal de 48 mégapixels accompagné par un 2 mégapixels pour la profondeur et d'un dernier module ultra grand-angle à 8 mégapixels. Le mobile se montre donc très polyvalent sur cette partie. À l'avant, un capteur 24 mégapixels se charge des selfies. La batterie 3340 mAh fonctionne durant environ deux jours avant de manquer d'énergie. Notez que la recharge à 18 W est de la partie. Enfin, une prise jack 3,5 mm est également présente. Un bon point.Avec ce Huawei P30 Lite, vous aurez entre vos mains un mobile aux capacités honorables et bénéficiant d'une qualité au niveau de ses photos vraiment à la hauteur de vos attentes. S'il n'est pas le modèle le plus puissant du marché, le P30 Lite est une excellente alternative à moindre prix.