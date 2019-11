Black Friday 2019 Cdiscount : Xiaomi Mi 9T 64Go à 268,97€ au lieu de 329€

Xiaomi Mi 9T : un rapport qualité-prix exceptionnel

Un smartphone aux performances de haut vol pour ce Black Friday

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leLa Black Week, comprenez la semaine du Black Friday, est l'occasion pour les e-commerçants de faire profiter ses clients de prix ultra compétitifs. Car, si le vendredi noir est un jour de promotions complètement folles, toute la semaine les prix bas vont se succéder et dans tous les rayons. Accessible à seulement 268,97 €, le Mi 9T 64 Go de la marque chinoise Xiaomi est un bel exemple des baisses de prix inédites dont bénéficient certains articles vendus chez Cdiscount à l'approche de l'événement commercial de cette fin d'année.Par chance, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite sur le Mi 9T. Il est possible de régler votre nouveau smartphone en 4 fois par carte bancaire. Pour accéder à ce service, il vous faudra néanmoins payer quelques frais supplémentaires.Le Xiaomi Mi 9T 64 Go est un smartphone de grande qualité, performant et d'une bonne facture. Il possède un bel écran AMOLED sans bord de 6,39 pouces qui affiche une définition de 2340 x 1080 pixels. Il arbore un design assumé et est intelligemment équipé. Il dispose ainsi d'un capteur d'empreinte sous l'écran et possède un port jack 3,5 mm. Il est doté d'un processeur ultra convaincant, le Snapdragon 730 gravé à 8 nm, d'une RAM de 6 Go et offre donc un espace de stockage de 64 Go.Les caractéristiques internes du Mi 9T en font un smartphone vif et réactif, idéal pour les jeux. Sa batterie d'une capacité de 4 000 mAh permet une autonomie très satisfaisante et bénéficie, en outre, de la recharge rapide à 18 W. Le triple appareil photo arrière (48 mégapixels pour le capteur principal) garantit des clichés soignés et bien équilibrés. C'est dans sa version noire que le smartphone est proposé à ce prix sur Cdiscount.Pour faire une affaire sur le Mi 9T, rendez-vous vite sur Cdiscount avant que les stocks ne s'effondrent.