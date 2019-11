Black Friday 2019 : Xiaomi MI A3 64 Go en promo chez Rakuten

Un mobile presque donné !

Tenir sur la durée

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leC'est Rakuten qui est sur le devant de la scène avec cette réduction assez importante. Nous allons tout de suite vous rappeler quelques modalités. Ainsi, la livraison est gratuite même si vous devrez patienter entre 10 et 20 jours ouvrés pour recevoir l'article chez vous. Un délai inévitable puisque le colis vient de Chine. Rakuten oblige, une remise d'une valeur de 15,10€ vous sera offerte une fois l'achat de cet article effectué. Cette somme pourra ensuite être utilisée sur un prochain panier. Enfin, le mobile affiche une garantie d'une durée de deux ans.Faisons le tour des caractéristiques techniques du Xiaomi Mi A3. Il est équipé d'un écran OLED avec une diagonale de 6.1 pouces et une définition de 1560 x 720 pixels. Étant donné son petit prix, le smartphone de la marque chinoise fait quelques concessions sur la lisibilité de sa dalle. Fort heureusement, il se rattrape au niveau de ses performances avec un processeur Qualcomm Snapdragon 665, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Vous pourrez donc jongler d'une application à l'autre sans jamais être victime de ralentissements intempestifs. En jeu, le rendu est également correct même si les graphismes ne seront pas poussés au maximum pour des questions de fluidité.Continuons en précisant que le Xiaomi Mi A3 dispose de trois capteurs photo à l'arrière. Le module principal atteint 48 mégapixels, le second est un ultra grand-angle de 8 mégapixels et le dernier est une caméra de profondeur avec 2 mégapixels au compteur. La captation des vidéos en 4K est donc à l'ordre du jour. En frontal, c'est un ultime capteur 32 mégapixels qui sera utilisé pour les selfies. Le principal point fort de ce mobile est son autonomie. En effet, la batterie 4030 mAh peut tenir pendant environ 3 jours avant de passer par la case recharge. Comptez 2 heures pour la charger intégralement. C'est du solide !Ce Xiaomi Mi A3 assume clairement son rang d'entrée de gamme sans se reposer sur ses lauriers. Ses performances sont très honnêtes pour un tel mobile, l'autonomie est monstrueuse et le port mini-jack est de grande qualité. Il conviendra parfaitement aux utilisateurs qui ne jouent pas et qui se servent uniquement des fonctionnalités classiques d'un smartphone.