Black Friday 2019 Cdiscount : Casque bluetooth Beats Solo3 à 99,99€ au lieu de 169,99€

Le Beats Solo 3 à moins de 100 €

Un casque qui a tout pour plaire

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leLe casque bluetooth Beats Solo 3 est à l'honneur aujourd'hui sur Cdiscount, puisqu'en passant de 169,99 € à seulement 99,99 €, le sublime accessoire audio voit son prix baisser de 70 € d'un seul coup. La réduction débute à 17h00 et dure donc jusqu'à ce que le stock de 50 exemplaires s'épuise. Ainsi, ne tardez pas si vous souhaitez vous le procurer, car les ventes peuvent aller très vite. Le Beats Solo 3 est vendu dans un joli coloris blanc brillant, à la fois chic et moderne.En achetant sur le site français Cdiscount, vous pouvez bénéficier d'une livraison rapide de 1 à 2 jours ouvrés selon l'heure à laquelle vous passez commande. Si vous préférez payer votre achat en plusieurs fois, c'est tout à fait possible. Le paiement devra alors être réglé par carte bancaire en 4 mensualités contre quelques frais supplémentaires.Le casque bluetooth Beats Solo 3 est un splendide casque sans fil stéréo qui bénéficie d'une excellente autonomie de 40 heures au maximum. Il peut être rechargé à vitesse grand V grâce à la charge rapide qui alimente votre appareil pour 3 heures d'utilisation en seulement 5 minutes. Le casque fait 215 grammes, il est donc léger tout en étant suffisamment robuste. Il se replie facilement et peut ainsi être transporté en toute tranquillité. Il dispose d'oreillettes rembourrées très confortables et d'un arceau réglable.Le Beats Solo 3 est doté de commandes intégrées qui vous permettront de contrôler le volume de votre musique et de changer de chanson, mais aussi de prendre vos appels sans avoir à sortir votre smartphone. L'appareil offre une très bonne qualité audio pour une écoute toujours riche et intense. Le casque est compatible avec la plupart des appareils Apple. Il est sous garantie pendant 1 an.Profitez vite de cette promotion exceptionnelle sur cet élégant et endurant casque bluetooth Beats Solo 3, vendu à moins de 100 € dès 17h00 sur Cdiscount.