Black Friday : Volant Logitech G920 Driving Force avec pédalier à 139,99€ au lieu de 399,99€

Tout roule durant le Black Friday

Un volant ergonomique

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leUne fois encore, c'est Amazon qui se charge de ce bon plan plus que généreux. Le site américain met toujours le paiement en quatre fois à votre disposition (soit 35€ par mensualité) et la livraison à domicile gratuite en France métropolitaine. Pensez à vous abonner au service Amazon Prime pour recevoir votre commande sous un jour ouvré. La garantie fabricant est valable pendant deux ans. Maintenant, passons aux caractéristiques de cet accessoire à destination des amateurs de jeux vidéo.Ce volant Logitech G920 est compatible avec la Xbox One mais aussi la plupart des PC et Mac. Il est fourni avec ses pédales pour une immersion optimale. Vous pourrez donc apprécier des sensations de conduite incroyables sur des titres comme Forza Motorsport, The Crew ou encore Project Cars. Cet exemplaire embarque aussi un retour de force réaliste à deux moteurs. Notez aussi que le volant peut tourner jusqu'à 900°, soit une rotation d'environ deux fois et demi. L'impression de piloter une véritable voiture de course sera bien au rendez-vous.Pour renforcer cette sensation de piloter un vrai bolide surpuissant, Logitech a offert un revêtement en cuir à son volant. La prise en main sera donc optimale. Ce n'est pas tout car les pédales peuvent être réglées à volonté selon vos préférences. Le changement de vitesse se fera aussi très simplement via le levier également compris dans ce pack. Les pilotes chevronnés seront sans doute ravis d'acquérir un modèle aussi complet et performant.Le volant Logitech G920 Driving Force est destiné aux utilisateurs qui aimeraient maîtriser parfaitement un jeu de course bien particulier. Il offre d'excellentes sensations de conduite et bénéficie d'un rapport qualité/prix tout simplement excellent lors du Black Friday. Un beau cadeau de Noël avec un peu d'avance.