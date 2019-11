Black Friday 2019 : le bon moment pour acheter un Apple iPhone au meilleur prix ?

Les meilleurs bons plans Apple iPhone du moment

Les iPhone en promo lors du Black Friday

Nos 5 meilleurs accessoires iPhone à prix réduit

Faut-il patienter jusqu'au Black Friday pour se procurer un iPhone ?

Les iPhone seront-ils les seuls produits Apple en promotion lors du Black Friday 2019 ?

Nous nous sommes rendus chez Amazon et Cdiscount pour dénicher ces bonnes affaires uniquement valables durant ce Black Friday 2019. Pensez bien évidemment à consulter la page de chaque produit pour obtenir des informations plus précises. En effet, des frais de port peuvent parfois s'appliquer mais les prix ne sont généralement pas très élevés.Vous vous en doutez, la réponse est oui ! Mais il faut aussi savoir que la plupart des sites spécialisés dans la vente en ligne cassent leurs tarifs toute l'année. Aussi, le Black Friday fait normalement référence à un seul et unique vendredi (le 29 novembre 2019) durant lequel des promotions envahissent nos commerces. Sauf que la plupart des enseignes vont plus loin en rallongeant cette période sur la semaine entière. Ainsi, beaucoup de bons plans commenceront à tomber dès le lundi 25 novembre. Les iPhone seront donc à des tarifs préférentiels sur ces 7 jours voire au-delà. Cependant, c'est bien durant le Black Friday que les remises seront les plus intéressantes sur les produits les plus chers (comme les mobiles d'Apple par exemple).L'iPhone est le produit star de la marque à la pomme. Pourtant, ce ne sera pas la seule gamme touchée par les rabais du Black Friday. En effet, nous pouvons nous attendre à des réductions du côté des AirPods, Apple Watch, iPad, Mac et bien plus encore. Le "Vendredi Noir" (soit le Black Friday pour ceux du fond qui ne suivraient pas) englobe la plupart des appareils high-tech. Donc les smartphones ne seront vraiment pas seuls à être soldés sur plusieurs jours. Ce sera à vous de choisir selon vos besoins et votre budget.Rappelons que la période du Black Friday 2019 s'étend du 25 novembre au 2 décembre. Vous allez devoir faire vite pour obtenir votre iPhone. Bonne chance !