Black Friday 2019 : Top 10 des offres immanquables chez Cdiscount

Black Week Cdiscount : quels sont les vrais bons plans ?

Cdiscount : un vrai challenger face à Amazon ?

Black Friday 2019 : comment ne rater aucun bon plan ?

Retrouvez tous les meilleurs bons plans et promotions du Black Friday :En cette période commerciale très forte, les sites de vente en ligne jouent des coudes pour attirer les internautes dans leur panier. Entre réel bon plan et vraie fausse bonne affaire, il n'est pas toujours aisé de faire la distinction. Histoire de vous faciliter la vie, nos experts des bons plans vous ont préparé une petite sélection maison des meilleures offres du moment chez Cdiscount !S'il est vrai que le géant américain Amazon s'impose de façon significative sur l'e-commerce en France, certains acteurs du marché savent également très bien tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de Cdiscount, le site de vente en ligne bordelais.En effet, face au mastodonte que représente Amazon, Cdiscount réussit chaque année à prendre un peu plus de place dans le paysage e-commerce français. Implanté en France depuis 1998, le site de vente en ligne a su adapter sa stratégie pour s'imposer comme l'un des plus grands challengers face à Amazon. Dans cette compétition quotidienne, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer les meilleurs prix avant tout. Cdiscount l'a bien compris et ne cesse de mettre en place chaque semaine des offres sur différents univers de produits.En période de Black Friday, Cdiscount sait montrer les dents avec des prix très agressifs, notamment sur les produits les plus recherchés comme les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les casques audio et écouteurs, les consoles de jeux vidéo ou encore les Smart TV.Premier conseil, et non des moindres : faites un premier repérage et préparez vos listes. Avant même le début de l'événement, faites une wishlist des produits qui vous font le plus envie. Mettez simplement les pages des sites e-commerçants et favoris et le jour venu, vous n'aurez plus qu'à consulter ces pages pour découvrir les promotions en cours !Clubic est également votre référence pendant le Black Friday. Nos équipes passent leurs journées à dénicher les bonnes affaires et à vous proposer tout au long de la journée les meilleurs bons plans disponibles sur la Toile. Plus besoin de passer des heures à chercher le smartphone ou le casque audio qui vous intéresse, on s'occupe de ça pour vous.La page dédiée au Black Friday est réactualisée en temps réel et organisée selon chaque e-marchand et chaque catégorie de produits (smartphone, informatique, audio, TV, etc.) et accessible rapidement depuis la page d'accueil du site. Oui, on aime décidément vous faciliter la vie !Enfin, pour ne rien rater de toutes les promotions, nous vous invitions vivement à suivre notre compte Twitter @ClubicBonsPlans, mis à jour en tant réel pour vous partager les meilleurs bons plans high-tech.Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir pour ne rater aucun bon plan de ce Black Friday 2019. Rendez-vous dans quelques semaines pour le Jour J !Le Black Friday n'a désormais plus de secret pour vous alors... bon shopping !