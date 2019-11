Black Friday 2019 Cdiscount : smartphone Xiaomi Mi 9T Pro à seulement 319,99€

Le Xiaomi Mi 9T Pro pas cher chez Cdiscount

Xiaomi frappe fort avec son Mi 9T Pro

Sur le site officiel de Xiaomi France, le Mi 9T Pro est affiché au prix de 399,90 euros. Nous vous proposons ici le même smartphone dans sa configuration 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage à seulement 319,99 euros via Cdiscount. Comme d'habitude avec le site de commerce français, la somme est réglable en quatre versements. Le produitest éligible Cdiscount à volonté. La livraison est gratuite et vous avez la possibilité d'être livré dès le lendemain pour une commande passée avant 14h.Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leLa promesse de ce smartphone est de proposer un mobile aux finitions et composants haut de gamme à un prix bien inférieur à ce que propose la concurrence. On retrouve ainsi pour un peu plus de 300 euros un device équipé d'un SoC Snapdragon 855 gravé en 7nm de Qualcomm, l'une des puces les plus performantes du marché. L'écran de 6,39 pouces n'est pas en reste : il est basé sur la technologie AMOLED et offre une définition FHD+ de 2340 x 1080 pixels (403 pixels par pouce), un format 19:9 et un ratio écran-corps de 86,1%.Cerise sur le gâteau : pas d'encoche ici grâce à un système de caméra frontale pop-up de 20 MP et ouverture f/2.2 pour les selfies. Pas de bordure, encoche ou poinçon, autant d'espace gagné pour la dalle. Le lecteur d'empreintes se trouve sous celle-ci, plus pratique qu'à l'arrière. L'appareil photo au dos est composé d'un module principal de 48 MP (f/1.8), d'un capteur ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4) et d'un téléobjectif de 8 MP (f/2.4) pour des zooms de qualité. L'autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh, largement suffisante pour tenir la journée, et plus. La recharge rapide 27W permet de regagner plusieurs heures d'utilisation en seulement quelques minutes de charge.