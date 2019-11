Black Friday : quel est le meilleur forfait mobile sans engagement chez Free ?

Des forfaits adaptés pour chacun de vos besoins

Free a tout compris

Actuellement, l'opérateur met à votre disposition 3 offres à petit prix. Commençons par la plus intéressante avec le forfait sans engagement 60 Go à 9,99€/mois (puis 19,99€ au bout d'un an).Disponible jusqu'au 26 novembre, cet abonnement vous permettra d'accéder aux appels illimités vers les mobiles et le fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM. Les SMS sont aussi illimités et les MMS uniquement vers l'Hexagone. Une enveloppe de 60 Go d'internet en 4G+ est de la partie. Enfin, les appels et les SMS / MMS resteront illimités depuis l'Europe comme les DOM. Une bien belle entrée en matière.Pour les utilisateurs plus exigeants, il y a aussi la formule sans engagement 100 Go à 19,99€/mois. Les abonnés Freebox y ont accès à 15,99€/mois.Des ajouts importants figurent dans cette offre comme les appels illimités depuis la France et vers les mobiles des USA, Canada, Chine et DOM. 100 Go d'internet en 4G+ seront à vous. Le volume de datas est même illimité pour les clients Freebox. En voyage, vous pourrez profiter des appels et des SMS / MMS à volonté depuis l'Europe, DOM, Amérique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël. Pour finir, précisons que 25 Go d'internet par mois seront crédités sur votre compte dans 65 destinations différentes.Enfin, si votre budget est très serré, le forfait sans engagement 50 Mo à 2€/mois (0€ pour les abonnés Freebox) peut convenir.Vous bénéficierez de 2h d'appels depuis la France métropolitaine et vers cette même zone. Ce sera également le cas vers l'Amérique du Nord, la Chine et les DOM. Les SMS / MMS sont toujours illimités. Vous aurez 50 Mo d'internet chaque mois et 2h d'appels depuis l'Europe et les DOM.L'opérateur dispose d'offres variées pour tous les membres de la famille. Aussi, les nouveaux abonnés ont directement accès au réseau FreeWifi en France. Ainsi, il est possible de conserver une connexion internet stable dans toutes les grandes villes. Enfin, les petits prix sont la véritable force de Free. Toute l'année, vous trouverez des abonnements abordables et sans engagement. De quoi en faire un des meilleurs opérateurs du marché.