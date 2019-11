Notre sélection de bons plans high-tech en attendant le Black Friday

Les meilleurs bons plans avant le Black Friday

Les bons plans smartphone & tablette

Les bons plans casques et écouteurs bluetooth

Les bons plans sur les disques durs externes et SSD

Black Friday 2019 : les dates qu'il faut retenir !



dès le vendredi 29 novembre Retrouvez ici tous les bons plans du Black Friday 2019 dès le

Bons plans Black Friday : comment ne pas rater aucune bonne affaire ?

Conseil n°1 : préparez vos listes

Conseil n°2 : faites confiance à Clubic Bons Plans !

Conseil n°3 : suivre le compte Twitter Clubic Bons Plans !



dès le vendredi 29 novembre Retrouvez ici tous les bons plans du Black Friday 2019 dès le

Le Black Friday 2019 débarque le vendredi 29 novembre prochain ! Retrouvez tous les meilleurs bons plans et promotions de l'événement avec Clubic :Comme promis, voici donc notre sélection maison des meilleures promotions en cours sur le high-tech, de quoi satisfaire les plus impatients qui comptent les jours !On commence cette sélection avec de belles offres sur les smartphones. Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi, retrouvez les meilleurs bons plans sur les plus grandes marques de smartphone.Passons maintenant aux bons plans sur les casques audio et les écouteurs. Si vous ne pouvez pas attendre le Black Friday, voici les meilleures promotions du moment !Vous avez besoin rapidement d'augmenter votre capacité de stockage ? Si le Black Friday vous paraît trop loin, voici quelques bons plans pour trouver votre bonheur !Le calendrier 2019 est déjà clairement établi et vous pouvez dès maintenant l'inscrire dans votre agenda pour être sûr de ne rien manquer des meilleures promos !C'est donc le vendredi 29 novembre prochain que débutera le désormais célèbre Black Friday. Dès minuit, les premières promotions commenceront à pleuvoir ici et là sur les sites de vente en ligne participant à l'opération. Si certains bons plans verront le jour au beau milieu de la nuit (sans mauvais jeu de mot !), il faudra surtout être réactif le vendredi au petit matin pour profiter des meilleures promotions avant tout le monde !Si la journée du vendredi est de loin la plus animée, le week-end ne sera pas en reste. Les bons plans et réductions continueront durant le samedi et le dimanche pour le plus grand plaisir de ceux qui n'auraient pas pu en profiter la veille.Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur au cours du week-end, pas de panique ! Le lundi 2 décembre sera lui aussi bien particulier car il s'agit du Cyber Monday. Autrement dit, une nouvelle journée de promotions sur une très large gamme de produits high-tech.Et si vous faites vraiment partie des retardataires, vous pourrez tout de même profiter durant toute la semaine suivant le Cyber Monday de très belles remises sur les sites de vente en ligne les plus prisés.Lorsque le Black Friday débarque, il est bien souvent primordial d'être organisé pour ne pas voir LE bon plan vous passer sous le nez. Voici donc quelques conseils qui devraient vous permettre d'éviter les mauvaises surprises.Pour être sûr de ne pas passer à côté d'un bon plan, il faut déjà savoir ce que vous recherchez. Face aux multiples promotions, il va falloir être efficace et réactif. Préparer une liste de produits en amont de l'événement est très probablement le meilleur moyen pour ne pas se perdre dans les offres et donc perdre son temps !Vous pouvez même commencer à ajouter dans votre panier les produits qui vous font le plus envie. Le jour J, vous n'aurez plus qu'à consulter votre panier pour voir s'il y a des bons plans sur les produits que vous avez sélectionné.Il n'est pas toujours aisé de se balader sur tous les sites e-commerce pour trouver la perle rare. Pourquoi ne pas profiter de l'expertise de chasseurs de bons plans ? Toute l'équipe Clubic Bons Plans sera sur le pont durant le Black Friday pour vous partager en temps réel les meilleures offres ! Plus besoin de passer des heures à chercher le smartphone ou le casque audio de vos rêves, on le fait pour vous !Notre page dédiée au Black Friday sera réactualisée tout au long de la journée pour vous indiquer les meilleurs prix sur une très large catégorie de produits.Enfin, pour les aficionados de Twitter, il est plus que recommandé de suivre notre compte Twitter @ClubicBonsPlans Le flux de bons plans est constamment mis à jour pour vous informer au plus près des dernières promotions sur un nombre incalculable de produits high-tech.Le Black Friday n'a désormais plus de secret pour alors... bon shopping !