Les lunettes connectées Razer Anzu avec micro et écouteurs n'ont jamais été aussi peu chères

Les Razer Anzu sont épatantes à plus d'un titre. Car elles ne se contentent pas de protéger vos yeux, loin de là. Elles peuvent se connecter en Bluetooth sur tous les appareils compatibles. Pourquoi ? Parce qu'elle possèdent des haut-parleurs et un micro. Ainsi, si vous jouez au PC, vous pouvez parler avec vos amis via les lunettes.

Vous êtes dans la rue ? Vous pouvez téléphoner via les lunettes. Ou écouter de la musique sans gêner tout le monde autour, toujours grâce à elle. Et sous les branches il y a des commandes tactiles qui permettent de passer d'une chanson à l'autre, mettre pause, décrocher/raccrocher lors d'un appel…

Elles sont compatibles avec les assistants vocaux. Se rechargent avec un câble USB-A pour une autonomie de 5h. Elles sont certifiées IPX4 et résistent donc aux éclaboussures. Et elles sont livrées avec un étui de transport, les deux jeux de verres, un chiffon pour les nettoyer et le câble de recharge.