Télétravail : une chaise de bureau ergonomique à prix choc avec ce coupon de réduction

Le siège Noblewell NOWC1 est certes une référence peu connue mais ses utilisateurs sont satisfaits de son utilisation. C'est un fauteuil de bureau avec un dossier en maille, tout comme son appui-tête réglable.

Le dossier d'ailleurs n'est pas totalement droit afin d'imiter la forme de la colonne vertébrale et ainsi soulager votre dos et votre cou. Tout y est ajustable en hauteur : l'appui-tête, les accoudoirs et l'assise. Elle peut aussi pivoter à 360° sans avoir à bouger grâce à ses roulettes.

Celles-ci lui permettent aussi de reculer/avancer par rapport au bureau sans avoir à frotter le sol et à l'abîmer. Qui plus est les roulettes sont totalement silencieuses et ne dérangeront personnes.

Enfin, notez que le dossier est inclinable, depuis sa position de base à 90° jusqu'à 135°. De quoi se détendre si besoin ou de passer à une position qui soulage temporairement une douleur avant de se remettre correctement. Vous pouvez d'ailleurs choisir de laisser l'assise libre de s'incliner ou la bloquer.