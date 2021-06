Prime Day : les écouteurs sans fil Jabra Elite 75t tombent à moins de 100€ !

Faisons désormais un focus sur les points forts des écouteurs sans fil après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon.

Les Jabra Elite 75t embarquent essentiellement la technologie de réduction de bruit active qui permet d'éliminer les bruits de fond.

Les écouteurs sans fil qui conviennent à tous types d'oreilles, sont résistants aux intempéries, à la poussière et l'eau grâce à l'indice de protection IP55. Ils possèdent une autonomie de 24 heures grâce au boîtier de charge fourni et disposent d'une portée sans fil jusqu'à 10 mètres. Pour une utilisation en urgence, il faut savoir qu'il est possible d'effectuer une charge rapide de 15 minutes qui correspond à une heure d'autonomie.

Enfin, les Jabra Elite 75t qui sont garantis deux ans sont livrés avec un étui de chargement, un câble de chargement USB-C et 3 jeux d'embouts en silicone.