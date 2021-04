Soundcore Life Q30 : un coupon de réduction de 10€ sur ce casque à réduction de bruit

Le marché des casque audio se divise en plusieurs catégories et la présence d'une fonction de réduction de bruit active fait grimper le prix rapidement. Ce n'est pas le cas de ce modèle Life Q30 de chez Soundcore qui s'affiche à 79,99€ seulement et qui profite de 10€ de réduction supplémentaire via un coupon à cocher.

En plus de l'ANC, ce casque présente toutes les qualités requises pour un appareil nomade. Son autonomie grimpe à 40h et sa charge rapide lui permet de fonctionner jusqu'à 4h avec seulement 5 min de charge.

La qualité sonore n'est pas en reste, avec ses drivers de 40 mm il propose un son puissant et maitrisé. Vous pourrez profiter a fond de votre musique, podcast ou autre, même au milieu du bruit ambiant grâce à la qualité du son mêlé à l'efficacité de la réduction de bruit active.