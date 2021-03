iRobot Roomba 692 : l'un des meilleurs aspirateurs robots encore en baisse de prix chez Amazon

Grâce au Roomba 692 de iRobot, vous pourrez mettre un trait définitif à cette corvée d'aspirer.



L'aspirateur robot est idéal pour nettoyer les tapis et les sols durs. Compatible avec les assistants vocaux tels que Alexa et Google Assistant, il peut être programmable par l'intermédiaire du Wifi domestique et d'une application dédiée téléchargeable depuis les appareils iOS et Android.

Le iRobot Roomba 692 dispose d'un système de nettoyage en 3 étapes qui aspire notamment les particules fines de poussières et les débris, via un filtre intégré.