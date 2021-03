Vente flash : 4 offres immanquables sur les écouteurs sans fil chez Amazon

Enfin, achevons notre sélection avec les écouteurs sans fil Sony WF-XB700 disponibles à 84,99€ chez Amazon. Avec leur design à la fois osé, réussi et très confortable pour l'utilisateur, ces écouteurs sortent du lot. Ils brillent également pour leur qualité audio délivrée via la technologie Extra Bass permettant d'obtenir des graves puissants et des lignes basses plus percutantes. De son côté, la puce Bluetooth offre une stabilité de connexion impériale et une latence ultra faible.