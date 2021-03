Le casque sans-fil Sony WH-CH700N à réduction de bruit à moins de 80€ chez Amazon

Sony n'est pas le dernier venu quand il s'agit de parler de matériel audio et le constructeur japonais le prouve une nouvelle fois avec le casque WH-CH700N, un excellent appareil qui plus est très accessible grâce à cette promotion proposée aujourd'hui par Amazon.

Ce casque vous propose tout d'abord un système de réduction de bruit active. Ce dispositif permet d'éliminer un grand nombre des sons extérieurs, comme la circulation, les discussions des passants mais aussi le bruit sourd des moteurs d'un avion ou de l'aspirateur lorsque vous travaillez depuis chez vous. Grâce à cela vous profitez de votre musique sans aucune perturbation extérieure.

Sony a également travaillé la restitution sonore avec la technologie Digital Sound Enhancement Engine (ou DSEE) qui permet d'améliorer les morceaux les plus compressés, comme ceux que l'on peut écouter sur les plateformes de streaming, afin de leur donner plus d'ampleur et de souffle et de se rapprocher au maximum de la source originale. L'autonomie est elle de 35 heures au maximum pour plusieurs journées d'écoute sur une seule et même charge.