Soldes Amazon : la carte SD SanDisk Ultra 200 Go à prix cassé

La carte mémoire du constructeur SanDisk (référence SDSQUAR-200G-GN6MA) a notamment été conçue pour augmenter la capacité de stockage des smartphones et des tablettes et est fournie avec un adaptateur SD. Elle dispose des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 100 Mo/s.



D'un poids de 4,54 grammes seulement, la carte mémoire embarque une classe de performance A1 pour charger les applications plus rapidement) une classe de vitesse UHS U1 et une classe 10 pour l'enregistrement et la lecture vidéo en Full HD.