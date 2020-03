Le OnePlus 7T au plus bas prix depuis son lancement sur Amazon

Pourquoi Clubic recommande le OnePlus 7T ?

Design élégant finitions impeccables

Écran 90 Hz impressionnant

Android 10 et Oxygen 10 font la paire

Des performances au top dans toutes les conditions

Haut-parleurs stéréo

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du OnePlus 7T

Le OnePlus 7T en réduction

Un haut de gamme qui ne coûte pas un bras

Il est aujourd'hui possible d'acheter le OnePlus 7T sur Amazon pour la somme de 529 euros au lieu de 599 euros. Une offre limitée dans le temps et qui ne concerne que le coloris bleu de l'appareil. A ce tarif, vous repartez avec la configuration 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Le produit est expédié et vendu par Amazon, vous bénéficiez donc de toutes les garanties de son service client ainsi que de la livraison gratuite à domicile, avec l'option Express disponible pour les membres Prime. Notez qu'en raison de la situation liée au COVID-19, les délais peuvent s'avérer plus longs que prévu pour la livraison.Le smartphone offre un rapport qualité-prix excellent, surtout avec cette baisse de prix. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec définition FHD+ 2400 x 1080 pixels (402 ppp) et fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L'encoche waterdrop abrite le capteur photo frontal de 16 MP (f/2.0). A l'arrière, l'élégant setup photo est composé d'un module principal de 48 MP (f/1.6) associé à un téléobjectif de 12 MP (f/2.2) et à un capteur ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2). Le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran.Les performances sont confiées à un SoC Snapdragon 855+ gravé en 7 nm promettant une vitesse et fluidité de navigation très au-dessus de la moyenne. La batterie de 3800 mAh est compatible recharge rapide Warp Charge 30W pour rapidement regagner en niveau de batterie. Pour le logiciel, c'est l'excellente surcouche OxygenOS basée sur Android 10 qui est en charge de propose l'une des expériences utilisateur du marché.Pour en savoir plus sur ce mobile, nous vous invitons à consulter notre test complet du OnePlus 7T , auréolé d'une excellente note de 4,5/5 grâce notamment à la qualité de son écran et de ses performances de haute volée.