Samsung Galaxy Tab A : une bonne alternative à l'iPad pour moins de 200€

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A (2019) ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Présence d un port jack 3.5 mm

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test de la Samsung Galaxy Tab A

Une tablette qui a tout pour plaire

Un modèle complet et honnête

Direction Amazon pour cette énième bonne affaire du côté des produits high-tech. Le géant américain livrera gratuitement la commande à domicile ou vous pourrez sélectionner un point retrait pour récupérer le colis. Le paiement en quatre fois est également d'actualité pour cet article. La garantie constructeur est valable pendant deux ans et vous avez la possibilité de souscrire à une assurance dommages accidentels d'une durée de deux ans également contre 40,89€ supplémentaires.La Samsung Galaxy Tab A est équipée d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. L'écran est très agréable à regarder et les bordures au niveau de la dalle sont plutôt fines. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Exynos 7904 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Vous pourrez y ajouter une carte micro SD afin d'étendre l'espace libre jusqu'à 512 Go. Globalement, les performances sont au rendez-vous pour une tablette aussi abordable. Les différentes applications tourneront très bien mais les jeux avec des graphismes 3D les plus gourmands en ressources risquent de provoquer de gros ralentissements.Évoquons maintenant les capacités de la batterie 6150 mAh embarquée. Elle tiendra sans problème environ trois à quatre jours avant de devoir passer par la case recharge. Pour passer de 0 à 100%, comptez environ 3h30. L'appareil photo arrière dispose d'un capteur 8 mégapixels contre un de 5 mégapixels à l'avant. Enfin, la partie sonore est assurée par deux haut-parleurs avec Dolby Atmos. Notons également la présence d'une prise jack 3,5 mm.Cette tablette Samsung Galaxy Tab A est idéale pour un premier modèle. Elle est à la fois abordable, robuste, endurante et ses performances sont très correctes. Dépêchez-vous car les stocks sont limités.