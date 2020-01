Soldes Amazon 2020 : Enceinte ultraportable JBL Clip 3 en promo à 33,99€ au lieu de 49€

La JBL Clip 3 sous la barre des 34 euros chez Amazon

Promo 2ème démarque Soldes d'hiver 2020

Couleur : noire

Dimensions : 13,7 x 9,7 x 4,6cm

Poids : 0,22kg

Puissance : 3,0 W

Temps de charge de la batterie : 3 heures

Version Bluetooth : 4.1

Capacité de la batterie : 1000 mAh

Si vous cherchez une enceinte sans fil discrète et pas chère, c'est certainement la JBL Clip 3 qu'il vous faut !Cette enceinte portable bluetooth fait l'objet d'une promotion intéressante chez Amazon. En effet, la JBL Clip 3 est en réduction à 33,99 euros (au lieu de 49 euros).Concernant la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner la JBL Clip 3. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.La Clip 3 de JBL est une enceinte étanche et portable équipée d'un mousqueton. Elle sera le compagnon idéal des aventuriers et des voyageurs.Dotée de la connexion Bluetooth, cette enceinte waterproof a la norme IPX7. Cette caractéristique lui permet d'être résistante aux éclaboussures d'eau ou la pluie. L'appareil est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable, offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie.Enfin, la JBL Clip 3 est fournie avec un câble micro USB pour recharger la batterie, un guide de démarrage rapide et une fiche technique sécurité.Découvrez ses spécifications techniques :