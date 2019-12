Résolution 2020 : faire plus de sport. Cette montre Garmin sera votre coach personnel à 199,99€ sur Amazon

Un coach omniprésent pour moins de 200 €

Un accessoire élégant et complet

Reprendre le sport fait souvent partie des bonnes résolutions du début d'année, cependant, une fois le nez devant ses baskets, il n'est pas toujours évident de se motiver ! Si, en plus, vous pratiquez seul votre activité physique, la bonne résolution peut vite passer aux oubliettes. Grâce à cette montre Garmin, vous serez parfaitement accompagné dans vos efforts pour épouser le maître mot du sport : la régularité. Remonté à bloc, vous pourrez rapidement voir vos progrès s'afficher sur le petit écran de la Garmin.Vendue en ce moment à 199,99 € au lieu de 299,99 €, la Forerunner 735XT de Garmin bénéficie donc en ce moment d'une réduction de 100 €. La montre sera livrée gratuitement aux habitants de la France métropolitaine. Si vous comptez l'offrir à un proche pour Noël, sachez que l'accessoire peut encore vous être livré avant le soir du réveillon.La montre Garmin Forerunner 735XT est un modèle très sophistiqué qui a été conçu pour tous les sportifs, quel que soit leur niveau. Son écran de 1,23 pouces arbore une belle résolution de 215 x 180 pixels.L'accessoire high-tech est équipé d'un GPS et a été pensé pour s'adapter à de multiples activités. Ainsi, que vous nagiez, que vous pédaliez ou que vous courriez, la montre reconnaît, observe et analyse vos mouvements pour vous fournir un compte-rendu détaillé de vos performances. Elle comprend notamment un prédicteur de course ainsi qu'une aide à la récupération.La montre Garmin est totalement personnalisable et peut recevoir différents widgets, cadrans et de nombreuses applications à installer depuis un smartphone. Elle permet d'enregistrer les données de vos activités pendant une durée de 80 heures avant d'avoir besoin d'être rechargée.Moderne, fiable et au design élégant, la montre Garmin Forerunner 735XT est un très joli accessoire qui vous aidera à reprendre le sport et à vous surpasser.