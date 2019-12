Logitech, Blue microphones, Echo : notre sélection de promos des Ventes Flash Amazon

Pour les achats de Noël de dernière minute

Des cadeaux pour les gamers, mais pas seulement...

C'est la dernière ligne droite des fêtes de fin d'année 2019 ! On espère que vous avez déjà bouclé vos courses de Noël ! Êtes-vous certain(e) de n'avoir oublié personne ? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous trouverez ci-dessous quelques idées supplémentaires pour faire plaisir à vos proches...Mais ce n'est pas parce qu'on fait ses achats à la dernière minute qu'on souhaite forcément dépenser sans compter. C'est pour cette raison qu'Amazon vous propose des promotions sur ces six produits, avec des réductions allant jusqu'à -57 % ! Au menu : des souris de compétition, un casque de gaming, un microphone USB, ainsi qu'une enceinte et un écran connectés, tous deux équipés d'Alexa. Accrochez-vous au traîneau : voici les promos de Noël d'Amazon...On débute avec la souris G502 HERO, signée Logitech. Idéal pour le jeu, cet accessoire filaire affiche une précision de mouvement impressionnante, grâce à son capteur optique HERO 16K. Il est doté de pas moins de 11 boutons programmables : vous pouvez donc personnaliser votre configuration, afin d'être le plus réactif possible lors de vos parties endiablées. Et les possibilités d'ajustement ne s'arrêtent pas là : vous disposez également de cinq poids de 3,6 g, pour obtenir l'équilibre parfait sous votre main. Alors ne ratez pas l'occasion, car la souris filaire G502 HERO est en ce moment à 39,99 €, soit 56 % de réduction !Poursuivons les bons plans sur les souris, avec le modèle G402 Hyperion Fury, toujours par le fabricant suisse Logitech. Avec une promotion encore plus marquée, puisque l'accessoire ne vous coûtera que 29,99 €, contre 69,99 € en temps normal, soit une baisse de 57 % ! Ce périphérique informatique constituera un cadeau idéal pour un fan de FPS dans votre entourage. Avec son suivi ultra-rapide, il offre en effet une grande réactivité, qui permet de tirer plus vite que son ombre. De plus, sa configuration est aisément personnalisable, grâce à 8 boutons programmables et à 4 paramètres de résolution.Restons dans le gaming, mais avec un autre accessoire indispensable : le casque de gaming, en l'occurrence le Logitech G332. Doté d'un câble jack 3,5 mm, ce modèle est compatible avec de nombreux appareils, des PC aux Mac, en passant par des consoles comme la PS4, la Xbox One ou la Switch, mais aussi avec des smartphones ou des tablettes. Il vous promet une immersion totale via ses grands transducteurs audio de 50 mm, offrant une belle qualité de son. Et puisqu'il est question de gaming, son micro 6 mm saura transmettre vos paroles de façon fidèle. Sur Amazon, le G332 est actuellement disponible au prix de 34,99 €, soit une réduction de 25 € sur son tarif habituel.On s'éloigne à présent légèrement de l'univers du gaming, avec le microphone Blue Yeti Blackout, proposé à 99,99 €, au lieu de 149,99 €. Facile à brancher sur un PC ou sur un MAC, à l'aide de son connecteur USB, il permet d'enregistrer un son de bonne qualité. Il constitue donc l'accessoire idéal pour créer des podcasts, passer des appels via un logiciel de messagerie, capter le son lors du tournage de vidéos YouTube ou pendant un streaming... de jeu vidéo (on y revient). Le micro peut également être placé dans différentes positions et possède quatre diagrammes directionnels, permettant d'ajuster la prise de son en fonction des besoins. Sans doute le cadeau parfait pour un streamer en herbe ou confirmé !Ensuite, passons à un des incontournables de Noël : l'enceinte connectée. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'Echo Dot, 3e génération, en promotion de 50 %, soit à 29,99 € seulement. Et avec un tel cadeau, vous offrez bien sûr un véritable assistant personnel à son destinataire. Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, saura ainsi obéir aux consignes de ses propriétaires, tout en délivrant un son plus puissant qu'avec les précédentes versions de l'enceinte. Les possibilités sont alors infinies : contrôler sa maison à la voix, dicter un message à envoyer, ou encore jouer de la musique, grâce à des applications telles que Deezer, Spotify ou Apple Music.Pour terminer, restons en compagnie d'Alexa, avec l'Echo Show 5, l'écran connecté d'Amazon embarquant l'assistant vocal. Le dispositif offre donc les mêmes possibilités que l'enceinte vue précédemment, possédant également la faculté d'obéir à la voix des utilisateurs. Mais via son écran tactile de 5,5 pouces, il permet aussi de passer des appels vidéo, de regarder des films ou des séries, de consulter des informations, de suivre des recettes... Facile à utiliser, l'Echo Show 5 pourra donc satisfaire tous vos proches, même les moins technophiles d'entre eux. C'est donc le moment de profiter de l'aubaine : à l'heure actuelle, l'écran est vendu à 64,99 € sur Amazon, contre 89,99 € d'ordinaire.Avec les livraisons rapides proposées sur Amazon, vous pouvez recevoir ces produits avant le 25 décembre. Alors ne tardez plus, faites votre choix et jouez le rôle du parfait père Noël pour vos proches !