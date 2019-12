Derniers instants pour recevoir le Fire TV Stick avant Noël, de retour à 24,99€ au lieu de 39,99€

L'Amazon Fire TV Stick en promotion

Pour regarder Netflix, YouTube, Amazon Prime Video...

Le Fire TV Stick est actuellement disponible au prix de 24,99 euros sur Amazon, contre 39,99 euros habituellement. Soit une réduction de 15 euros sur ce produit qui a fait ses preuves. Il peut s'agir d'une bonne idée de cadeau de Nöel étant donné que le site de commerce en ligne assure la livraison avant l'ouverture des cadeaux. Si vous êtes abonné Prime, pas de soucis bien sûr, la livraison est gratuite et rapide. Pour les autres, c'est un peu plus long mais on est encore dans les temps. La livraison est gratuite à partir de 25 euros pour les non Prime, nous vous conseillons donc d'ajouter un article peu cher à la commande pour ne pas avoir à les payer. A l'instar d'un Chromecast , le Fire TV Stick permet de streamer des contenus sur un téléviseur qui n'est à la base pas connecté. Il suffit de brancher le dongle sur un port HDMI pour profiter de la pléthore d'applications disponibles, et notamment les plateformes de vidéo ou de SVOD type Netflix, Amazon Prime Video, Molotov, YouTube, Twitch et bien d'autres. Le Fire TV permet d'accéder à une interface directement sur le téléviseur, avec une navigation via une télécommande incluse ou à la voix par l'intermédiaire d'Alexa. Bref, un rapport qualité-prix vraiment très intéressant pour transformer son téléviseur en véritable Smart TV.