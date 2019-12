Une tablette qui remporte un gros succès sur Amazon : Huawei MediaPad M5 lite à 269€

Une tablette performante et abordable

Une autonomie renversante

Nous sommes chez Amazon pour cette réduction. Sachez que la livraison à domicile est offerte si vous résidez en France métropolitaine. La commande arrivera dans les temps pour venir se placer au pied du sapin le 25 décembre. Vous pouvez également compter sur le paiement en quatre fois pour préserver votre budget de fin d'année. Comptez 68,76€ par échéance dont 2,25% de frais supplémentaires. La garantie constructeur est valable pendant deux ans et une assurance contre les dommages accidentels de deux ans également est proposée à 51,70€. Évoquons tout de suite les spécificités techniques du produit concerné.La tablette tactile Huawei MediaPad M5 Lite arbore un écran de grande qualité avec une diagonale de 10,1 pouces et une définition de 1920 x 1200 pixels. L'affichage est idéal pour tous les contenus (photos, vidéos, lecture, jeux...). Cet exemplaire est équipé d'un processeur Kirin 659 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Malgré son année d'ancienneté, la tablette de la marque chinoise dispose de performances très correctes. La fluidité est vraiment optimale et vous pourrez même lancer quelques jeux.Passons rapidement sur la partie photo un peu anecdotique avec la présence d'un capteur 8 mégapixels à l'arrière et d'un second de 8 mégapixels également à l'avant. De son côté, la batterie 7500 mAh permet à la tablette de tenir trois journées entières pour une utilisation poussée. C'est tout bonnement excellent. La recharge complète demandera environ trois heures. Enfin, terminons en soulignant la construction de grande qualité de ce modèle. Ce dernier est très résistant aux chocs accidentels.Cette tablette Huawei MediaPad M5 Lite est plébiscitée par les utilisateurs depuis sa sortie et nous comprenons pourquoi. Pour un prix raisonnable, elle délivre des performances correctes tout en profitant d'une autonomie très importante et d'un écran parfaitement calibré. Vous pouvez foncer les yeux fermés !