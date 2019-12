Réveille la force qui est en toi jeune Skywalker avec ce Sabre laser électronique Star Wars

La force du pouvoir d'achat sera toujours avec vous

Un beau cadeau pour les jeunes Padawans

Nous nous rendons sur Amazon pour cette bonne affaire. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne appliquera 4,99€ de frais de port pour une livraison en France métropolitaine. Pour recevoir le colis à domicile gratuitement, vous allez devoir activer un abonnement à Amazon Prime. Les adhérents récupéreront leur article sous un petit jour ouvré. D'autres avantages seront à votre portée comme l'accès à des remises exclusives ainsi qu'aux plateformes de streaming Prime Video et Amazon Music. Vous pouvez activer un essai gratuit de 30 jours ou bien vous abonner contre 49€/an. Passons maintenant aux caractéristiques de ce jouet.Le sabre laser électronique Star Wars est recommandé dès l'âge de 4 ans par le fabricant. Il est capable de diffuser des effets sonores directement inspirés de la saga légendaire. Au total, trois modes sont accessibles. Ils reproduisent les bruits des chasseurs TIE ou même des fameux Porgs aperçus dans l'épisode VIII. Ce n'est pas tout puisque les enfants peuvent également enregistrer leurs propres effets pour ensuite diffuser des sons différents.Il est clair que ce jouet plaira aux jeunes fans de la licence. C'est une bonne alternative pour les parents avec un petit budget. Autre bonne nouvelle, des piles de démo sont incluses directement avec le sabre. Ce dernier fonctionne à l'aide de trois piles AA... Vous pouvez donc commencer à faire le stock pour recharger ce sabre qui sera sans doute beaucoup utilisé. Bref, un cadeau parfait pour les plus jeunes qui pourront se sentir dans la peau d'un Jedi !Vous l'avez compris, le sabre laser électronique Star Wars est un jouet pour les enfants. Il offre de belles possibilités avec ses multiples sons enregistrés et son design très réussi pour un tel prix. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Star Wars dans les jours qui viennent !