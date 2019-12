Pour Noël, offrez une Xbox One S All Digital avec 3 jeux à moins de 165€ chez Amazon

Une console puissante pensée autour du téléchargement

Trois titres plus une collection sans fin de contenus vidéo

La console proposée par Microsoft dans ce pack exceptionnel est la Xbox One S All Digital. Cette version la plus récente de la console est particulière puisqu'elle n'intègre pas de lecteur de disque optique. En effet, pour profiter des centaines de titres disponibles sur la plateforme, il faudra passer obligatoirement par le Xbox Store et acheter en ligne et télécharger ses titres. La machine s'adresse aux nouveaux venus dans l'univers Xbox mais également ceux qui ne veulent plus être ennuyés par des dizaines de boites de jeu prenant la poussière sur les étagères.Outre cette particularité, cette Xbox One S n'est pas différente de celle proposée depuis plusieurs années par Microsoft. Elle offre une puissance qui permet des graphismes haute-définition et une fréquence d'images constante dans les derniers titres du moment. La Xbox propose également la compatibilité avec les titres en HDR, pour un contraste et une luminosité renforcée et une immersion encore plus profonde dans les différentes aventures que vous vivrez.En plus de la machine en elle-même, Microsoft vous offre trois jeux, à récupérer sur son magasin en ligne et à télécharger dès la première mise en marche de la console. Sont proposés Minecraft, le célèbre jeu de construction aux millions de joueurs, Sea of Thieves, une aventure en ligne dans l'univers des pirates, et Fortnite qu'on ne présente plus.La Xbox One S All Digital n'est pas seulement qu'une simple machine de jeux mais un centre de divertissement. Accédez à Netflix ou Amazon Prime Video en 4K HDR, et profitez également des films disponibles à l'achat ou à la location en VOD. Avec 1 To de stockage, vous pouvez conserver votre bibliothèque de contenus bien au chaud pour vos soirées TV.Ce pack complet vous est proposé aujourd'hui par Amazon au prix de seulement 164,87€. Ne tardez pas pour en profiter dès le 25 décembre !