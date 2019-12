Ventes Flash Amazon : Offrez un produit Apple à Noël, l'iPhone 6s Plus est à 399€

L'iPhone 6s Plus en promo sur Amazon

L'Apple iPhone 6s Plus : un smartphone avec de très bonnes caractéristiques

À quelques jours de l'arrivée du Père Noël, l'iPhone 6s Plus (disponible en trois coloris au choix : or, rose et argent) dans sa version 128 Go est affiché à 399 euros ; soit 241,68 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé.Concernant la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes bien sûr libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour le réceptionner. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle concernant l'iPhone 6s Plus, passons désormais aux caractéristiques principales du téléphone.L'appareil est notamment équipé d'un écran Retina HD de 5,5 pouces ; d'un double appareil photo grand angle et téléobjectif 12Mpx ; d'une caméra TrueDepth 7MP ; du Face ID pour l'authentification sécurisée et d'une puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération.Enfin, l'iPhone 6s Plus est résistant à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre article consacré au test de l'iPhone 6s Plus