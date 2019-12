Vente Flash Amazon : Pack Action Cam DJI Osmo à 279€ au lieu de 332€

La Action Cam DJI Osmo et ses accessoires en vente flash sur Amazon

Etanche jusqu'à 11 mètres de profondeur

En cette veille de week-end, la Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre sur le site français d'Amazon pour une vente flash.Ainsi, jusqu'à ce soir à 23h59, vous pouvez vous procurer un pack Action Cam DJI Osmo (contenant la caméra d'action, une batterie de rechange et un manche flottant) au tarif de 279€ au lieu de 332,78€ ; soit 43,78 euros de réduction par rapport à des achats séparés.Il n'y a aucun frais de port supplémentaires pour une livraison de la console à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le tarif est supérieur à 25 euros d'achat. Il faut compter 3 à 5 jours ouvrés pour réceptionner la console. Si le délai de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison rapide en 1 jour.Et à titre d'information, vous avez la possibilité de payer le pack en 4 fois sans frais ; soit 4 mensualités de 69,75 euros chacune.La Action Cam de DJI Osmo est une caméra d'action destinée aux les sportifs et sportives.La caméra d'action, qui est dotée d'un joint étanche et d'un revêtement hydrophobe sur l'écran tactile arrière, est étanche jusqu'à 11 mètres de profondeur. C'est le compagnon idéal pour faire des plongées sous-marines, qui vous garantit des images de haute qualité avec des vidéos 4K/60 ips et 100 Mb/s.En ce qui concerne la batterie, elle dispose d'une capacité maximale de 1300mAh ; ce qui prolonge la durée d'enregistrement de vos séquences.Enfin, le manche flottant est équipé d'une poignée antidérapante confortable permettant à la caméra de flotter dans l'eau. Elle mesure 49 × 4 × 165 mm et a un poids de 82 grammes.