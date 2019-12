Idée cadeau de Noël : le jeu de société Monopoly Mario Kart à 18,67€ au lieu de 29,99€ sur Amazon

Le Monopoly Mario Kart en promotion sur Amazon

Un cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année

La Team Cubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur Amazon France pour profiter d'une promotion non négligeable sur le Monopoly Mario Kart.Alors que son prix de vente conseillé est de 29,99 euros, le jeu de société est affiché en ce moment à 18,67 euros ; soit 38% d'économies.Le prix de la boîte de jeu étant inférieur à 25 euros, des frais de port à hauteur de 4,99 euros sont appliqués pour une livraison à domicile. Afin d'éviter de payer ce supplément, vous pouvez toujours tester gratuitement Prime pendant 30 jours et ainsi réceptionner le produit chez vous et rapidement.Proposée dans sa version française, la boîte de jeu est un cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année.Le but du jeu est de gagner des courses, de ramasser des pièces et d'acheter des propriétés. À chaque passage sur la case départ, le joueur lance une course pour gagner des bonus et retrouver aussi tous les bonus de l'univers Mario kart.Idéale pour des joueurs âgés de 8 ans et plus, la boîte de jeu contient 1 plateau, 4 pions de personnage, 4 cartes de personnage, 4 cartes de rappel, 8 cartes de grand Prix, 16 cartes propriété, 5 jetons banane, 1 dé numéroté, 1 dé power-up, 90 pièces (50 pièces d'or, 40 pièces cinq pièces) et les règles du jeu en français.