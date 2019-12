Idée cadeau de Noël : Aspirateur-robot iRobot Roomba 671 à 199€ au lieu de 349€ sur Amazon

Offrez un cadeau pratique à moindre coût

Un robot pratique et endurant

Noël approchant, le géant américain du commerce en ligne se met à proposer régulièrement des offres très intéressantes qui feront des cadeaux originaux et utiles. Aujourd'hui, c'est l' aspirateur-robot iRobot Roomba 671 qui bénéficie d'une réduction exceptionnelle, puisque son prix se voit amputer de 150 €. L'aspirateur est ainsi vendu 43 % moins cher que d'ordinaire. Cette vente très avantageuse est limitée dans le temps : elle ne dure en effet que jusqu'à ce soir.Concernant la livraison, sachez qu'elle est gratuite sur ce produit si vous résidez en France métropolitaine. Pour plus de facilité et de façon exceptionnelle, Amazon vous propose un paiement en 4 fois sans vous demander aucun frais supplémentaire. Une initiative des plus appréciables à l'approche des fêtes de fin d'année.L'aspirateur-robot Roomba 671 de chez iRobot est un outil efficace et moderne qui ravira tous ceux qui en ont assez de passer autant de temps à faire le ménage. Le petit robot de 3 kilos affiche un diamètre de 34 centimètres pour une hauteur idéale de 9,2 centimètres.Il fonctionne via une méthode de nettoyage en trois étapes qui a été formulée pour qu'aucune saleté ne résiste à son passage. Des poils d'animaux à la poussière et jusqu'au particules les plus fines, le Roomba 671 aspire vigoureusement et laisse un sol parfaitement propre. Grâce à sa tête adaptable, l'appareil est aussi efficace sur les sols durs que sur la moquette et autres tapis. La technologie Dirt Detect permet au robot d'insister sur les parties les plus sales et ainsi ne rien laisser passer.Donnez le top départ ou programmez à l'avance votre aspirateur robot en utilisant l'application Robot HOME App. Ce modèle peut fonctionner pendant 1 heure avant de devoir être rechargé durant 2 heures. Il dispose d'une puissance de 33 watts et la capacité de son réservoir est de 0,6 litre.Si aspirateur-robot Roomba 671 vous intéresse, commandez-le vite sur Amazon avant que son prix ne remonte.