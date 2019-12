Idée cadeau de Noël : Casque bluetooth Audio-Technica SR30BT à 59,99€ au lieu de 99€

Amazon propose un casque bluetooth 39% moins cher

70 heures d'autonomie sur une même charge

La Team Clubic vous invite à vous rendre sur le site français d'Amazon qui propose donc en promotion le casque bluetooth Audio-Technica SR30BT.Initialement vendu au tarif de 99 euros, le casque voit son prix baisser à 59,99 euros ; ce qui correspond à 39% d'économies.Une piqûre de rappel ne fait pas de mal : les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre Prime. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici Disponible dans un coloris noir, le casque bluetooth de type supra-auriculaire est notamment équipé d'un micro et de commandes pour gérer facilement les appels, le réglage du volume et la musique sur smartphone et sur d'autres appareils.Sa batterie interne offre une belle autonomie de 70 heures d'utilisation continue à charge complète. Si la batterie est à plat, il suffit de charger le casque avec son câble de chargement USB de 30 cm.Enfin, le casque mesure 25,4 x 20,32 x 5,08 centimètres et a un poids de 100 grammes.