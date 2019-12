Le succès de l'année 2019 : Huawei P30 à moins de 500€ et 20€ de bon d'achat offert sur Amazon

Le Huawei P30 en promotion

Un champion de la photo

Lancé au printemps 2019 au prix de 799 euros, le Huawei P30 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage est aujourd'hui vendu pour seulement 499 euros chez Amazon. Et ce n'est pas tout puisque vous obtenez un bon d'achat d'une valeur de 20 euros à dépenser sur le site Amazon.fr si vous craquez pour le smartphone . Autre offre disponible : l'enceinte connectée Echo Dot avec Alexa passe à 22 euros si vous l'ajoutez au même panier que le mobile. Le produit est expédié et vendu par Amazon. Sont disponibles les coloris noir et blanc nacré. Précisons également que le P30 est le dernier smartphone premium sorti par Huawei avec le Play Store et les services Google intégrés.Le Huawei P30 embarque un écran OLED de 6,1 pouces avec définition FHD+ 2340 x 1080 pixels (422 ppp), format 19,5:9 et ratio écran-corps de 85,8%. Le lecteur d'empreintes est situé sous la dalle. Une encoche waterdrop abrite le capteur photo frontal de 32 MP et ouverture f/2.0. Puisqu'on en parle, le mobile est vraiment épatant en photo. Le setup composé d'un module principal de 40 MP (f/1.8), d'un capteur ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2) et d'un téléobjectif de 8 MP (f/2.4).Les performances sont assurées par un SoC Kirin 980 gravé en 7 nm et l'autonomie confiée à une batterie de 3650 mAh compatible SuperCharge 22,5W. Côté logiciel, on retrouve EMUI 9.1 basé sur Android 9 Pie. Le suivi niveau software est régulier et normal. D'ailleurs, la mise à jour stable vers Android 10 est déjà disponible pour ce modèle.Si vous souhaitez en savoir plus sur le smartphone avant de le commander, n'hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P30 . Spoiler : avec une note de 4,5/5, il a convaincu la rédaction.