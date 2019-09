🔥 Précommande iPhone 11 : où se le procurer au meilleur prix ?

Précommander l'iPhone 11 au meilleur prix

Précommander l'iPhone 11 Pro au meilleur prix

Précommander l'iPhone 11 Pro Max au meilleur prix

Digne successeur de l'iPhone XR, ce nouveau flaship signé Apple est donc disponible en précommande. Une bonne nouvelle qui permettra aux plus impatients d'acheter l'IPhone, une semaine avant sa sortie officielle prévue le 20 septembre prochain. Ainsi pas moins de 3 modèles différents sont d'ores-et-déjà disponibles en précommande : l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et enfin le plus onéreux, l'iPhone 11 Pro Max. Sans perdre plus de temps, voici donc où se procurer le dernier iPhone au meilleur prix.S'il s'agit bien là du modèle le plus "modeste" parmi les trois nouveau-nés de chez Apple, il n'en reste pas moins un monstre de puissance. Comme ses aînés, il embarque en effet la puce A13 Bionic qui s'avère être le processeur le plus puissant jamais conçu par Apple. La marque à la pomme insiste d'ailleurs fortement sur le sujet en garantissant qu'il s'agit de la puce la plus puissante jamais intégrée dans un smartphone. Accompagnée de 4Go de RAM, d'au moins 64 Go de stockage et d'une batterie de 3 110 mAh, ce nouvel iPhone a de beaux arguments à faire valoir.Côté écran, l'iPhone 11 s'est vêtu une nouvelle fois d'une dalle Liquid LCD de 6,1 pouces (1792 x 828 pixels). La face avant du smartphone accueille l'encoche logeant les capteurs Face ID ainsi qu'un capteur photo de 12 mégapixels. Au dos, on retrouve deux capteurs photos, dont l'un pour gérer l'ultra grand angle de 12 mégapixels.Avec ses caractéristiques flatteuses, l'iPhone 11 est disponible à partir de 809€ dans sa version 64 Go.Comme bon nombre de constructeurs en 2019, Apple a choisi de décliner le modèle de base dans une version Pro. Côté design, pas de révolution par rapport à son petit frère, on retrouve exactement le même design entre les deux smartphones. En ce qui concerne l'écran, l'iPhone 11 Pro, plus compacte, ressemble de près à son prédécesseur l'iPhone XS avec un écran OLED de 5,8 pouces mais en version "Super Retina XDR" capable de supporter le HDR et le Dolby Vision notamment.Sous le capot, cette version Pro est également munie de la puce A13 accompagnée cette fois-ci de 6 Go de RAM et de 64 Go pour la version de base. Hormis ce boost de puissance, l'iPhone 11 Pro se distingue de son petit frère pour l'ajout d'un troisième capteur photo dorsal de 12 mégapixels en mode téléobjectif.Également disponible en précommande, l'iPhone 11 Pro dans sa version 128 Go est affiché à 1 159€Pour finir, passons à l'iPhone 11 Pro Max qui se distingue du modèle précédent uniquement par sa taille. Ainsi, l'écran passe de 5,8 pouces pour la version Pro à 6,5 pouces pour cette version Pro Max. En dehors de ça, pas de différence entre les deux jumeaux Apple, si ce n'est l'autonomie plus importante sur ce dernier modèle qui embarque une batterie plus conséquente.L'iPhone 11 Pro Max est d'ores-et-déjà disponible en précommande dès 1 259€Pour tous les impatients, vous savez donc tout ce qu'il y a à savoir sur les précommandes Apple iPhone 11. Bon shopping !