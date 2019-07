🔥 Amazon Prime Day : Optoma GT1080e vidéoprojecteur Full HD à 549€ au lieu de 959€

Projetez-vous avec l'Optoma GT1080e

Les dernières heures pour profiter du Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesEnfant ou adulte, qui n'a pas rêvé de transformer son salon en véritable salle de cinéma, avec, dans le rôle principal, celui qui aurait le privilège de mettre le film en route : le projectionniste. Il n'est pas nécessaire d'avoir une pièce réservée spécialement à cet effet pour profiter de votre vidéoprojecteur . Grâce à une courte focale, l'appareil peut en effet être posé à seulement 1 mètre de l'écran pour voir apparaître une image de 92 pouces en diagonale.L'Optoma GT1080e bénéficie d'une Haute Définition de 3000 Lumens pour que vous puissiez apprécier chaque détail et chaque nuance apportée à l'image. Que ce soit pour visionner des chefs-d'œuvre ou pour jouer en totale immersion, la netteté des couleurs est spectaculaire. L'appareil dispose d'un contraste élevé et de la référence REC.709, gage de qualité en terme de données colorimétriques.Le son généré par le projecteur est de 26dB en mode économie, ainsi il ne devrait pas se faire remarquer lorsqu'il est en train de fonctionner. Grâce à ses entrées HDMI 1.4 (dont 1 MHL), la connexion peut s'effectuer depuis un lecteur Blu Ray, votre console de jeu ou même votre Box.Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il vous reste encore quelques heures. Abonnez-vous gratuitement à Prime, c'est rapide, gratuit et sans engagement pendant un mois . Vous aurez ainsi accès aux ventes flash et à tous les avantages promotionnels de l'événement. Vous pourrez également tester les ressources d'Amazon qui propose des vidéos, des jeux et de la musique à consommer sans modération. Une fois votre mois d'essai terminé, vous pourrez rester abonné et payer 5,99 euros par mois ou 49 euros par an, ou bien vous désabonner et n'avoir rien déboursé du tout.Avec votre abonnement Prime, vous bénéficierez de la livraison accélérée sur ce produit. Préparez le pop-corn, votre salon risque d'être envahi par vos amis pour une séance de cinéma ultra conviviale.