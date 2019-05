⚡ Bon plan : notre sélection domotique DIY pas cher

Domotique DIY : 3 bons plans à ne pas rater chez Amazon et Darty

Vous vous souvenez de cette scène de Retour vers le Futur où McFly visite une maison entièrement contrôlée à la voix ? Avouez que vous rêviez de faire pareil à cette époque. Nous en tout cas on attendait avec impatience que la technologie se développe assez pour parvenir à ce résultat. Bonne nouvelle, la domotique permet plein de choses sympas du même genre de nos jours.La seconde bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte finalement pas très cher de mettre en œuvre une solution desoi-même. Nous avons d'ailleurs repéré des bons plans qui vous permettront de connecter votre foyer sans importuner votre banquier. Retrouvez doncau paragraphe suivant.Avec l'explosion des assistants vocaux et la démocratisation d'internet, jamais il n'a été si simple de connecter sa maison. Plus besoin de connaissances développées en circuits électriques, ni même de travaux lourds et onéreux. On branche le matériel, la magie opère immédiatement.Mais il faut bien avouer que c'est encore mieux quand ça ne coûte pas cher. Nous avons donc sélectionné pour vous quatre produits domotiques en promotion chez Amazon et Darty . Ces packs sont idéaux pour commencer votre aventure dans laou compléter une installation existante.Pour les plus bidouilleurs et les geeks curieux, nous vous recommandons vivement l'achat d'ungrâce à un coupon Amazon à activer sur la page produit. Ce mini-PC est fourni avec toutes les pièces nécessaires pour commander votre future installation domotique. De nombreux tutos existent sur le web pour des centaines de situations. Nous en proposons d'ailleurs une bonne flopée sur Clubic, histoire de commencer sur de bonnes bases.Il ne vous reste ensuite qu'à agrandir votre logis intelligent avec des prises et des ampoules connectées. Philips Hue propose régulièrement des packs à prix cassés sur ses accessoires domotiques. Le futur n'attend plus que vous ! Des prises intelligentes connectées vous permettrons de gérer et programmer à distance la mise sous tension de n'importe quel appareil, ce qui vous donne une liberté d'automatisation presque infinie. Suivez votre imagination !On ne le dira jamais assez : la lumière est primordiale dans un environnement et cela peut être une bonne solution pour donner un coup de jeune sans se ruiner ou se lancer dans des grands travaux. En ce moment Darty propose deux ampoules de chezoffertes pour l'achat d'un pack de deux, ce qui fait le tout à 129,99€.Vous savez désormais tout pour transformer votre foyer en maison intelligente !