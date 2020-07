Les écouteurs Aukey True Wireless au prix cassé de 31,99€ chez Amazon !

En plus d'être légers et très discrets, ces écouteurs conçus par Aukey sont parmi les exemplaires les plus ergonomiques. Par exemple, pour gérer la lecture d'une piste, répondre à un appel ou déclencher un assistant vocal, vous devrez passer par un bouton multifonctions unique situé sur chaque oreillette. De plus, il faut savoir que ce modèle est certifié IPX5 pour résister à la transpiration et à la pluie. Enfin, un boîtier de charge est inclus pour vous offrir une journée complète d'autonomie.