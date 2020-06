Le Huawei MateBook 14" avec AMD Ryzen 5 à 629€

Dévoilé à la fin du mois de février 2020, le MateBook D 14 2020 a beaucoup de ressemblances avec le MacBook Air d'Apple.



Le PC ultra-portable de Huawei disponible dans un coloris gris est doté d'un écran de 14 pouces (contenant un chassis d'une épaisseur de 15,9 mm), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD.

La batterie de 56Wh permet à l'ordinateur d'avoir une autonomie allant jusqu'à 10 heures (en bureautique).



Du côté de la connectique, un port jack 3.5mm, un port USB 3.0, un port USB 2.0, un port HDMI et un port USB Type-C sont de la partie.