Les AirPods 2 n'ont jamais été aussi abordables grâce ce code promo

Les AirPods 2 s'appairent à votre smartphone une fois sortis de leur boitier. Là, ils offrent une autonomie équivalente à 5h d'écoute par cycle de charge. Sachez que le boitier permet d'avoir au total une autonomie de 21h, ce qui permet de les emmener partout pendant plusieurs jours sans avoir besoin de trouver un chargeur.

Chaque écouteur pèse 8g et dispose de commandes tactiles qui permettent de contrôler non seulement la musique mais aussi les appels en mode kit mains libres. Bien entendu, Siri est totalement de la partie et il suffit de dire "Dis Siri" pour réveiller l'assistant connecté et interagir avec elle comme vous le feriez avec votre smartphone dans les mains.

Ce qui signifie qu'il y a des micros sur les écouteurs et qu'il est donc possible de passer des appels avec les AirPods 2. Qui plus est, les micros sont d'excellente qualité et vos interlocuteurs vous entendront parfaitement quel que soit l'environnement où vous vous trouvez.